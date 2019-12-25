البحرين تحصن 30 ألف رأس من الحيوانات ضد الحمى القلاعية والجدري

قال الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أنه تم تحصين 30 ألفًا رأس من الحيوانات، ضد مرض الحمى القلاعية والجدري، خلال 3 أشهر من سبتمبر ولغاية نوفمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".









وأوضح وكيل الثروة الحيوانية أنه تم تحصين 10 آلاف من الحيوانات عن مرض الجدري، منوهًا إلى أنه تم تحصين 9900 من الأغنام، فيما تم تحصين 412 من الماعز ، فيما تم تحصين 20 ألفًا من الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، يشمل11 ألفًا من الأغنام، 5.5 آلاف من الماعز، و3.7 آلاف من الأبقار.













وذكر أن وكالة الثروة الحيوانية توفر خدمة التحصين الدوري بصورة مجانية لجميع مربي الماشية، دعمًا وتنميةً لقطاع الإنتاج الحيواني.













وأشار د.خالد إلى أن التحصينات المستخدمة مصنعة في شركات مرموقة عالميًا تم اختبار جودتها ومدى مطابقتها للعترات الفيروسية السائدة محليًا وإقليمًا في مختبر مرجعي ببريطانيا، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة ومستويات مناعية عالية ضد أي وباء فيروسي.









كما أشار إلى عزم الوكالة على إجراء حملات متواصلة لمكافحة مرض الحمى القلاعية والجدري ل 95% من إجمالي الأبقار والأغنام والماعز الموجودة في محافظات مملكة البحرين العاصمة، والمحرق، والشمالية، والجنوبية، التي يبلغ 79384 رأسًا من هذه الحيوانات ، تستهدف جميع مزارع الإنتاج الحيواني ، بدء من المحافظة الشمالية ذات الكثافة الحيوانية العالية على أن تنتشر الفرق بعدها في باقي المحافظات، منوهًا إلى أن الهدف هو تغطية 100 % من المزارع.









وقال خالد: "تعتمد استراتيجية مكافحة الأمراض الحيوانية على الوقاية بالتحصين والتقصي الوبائي لمنع انتشار أي وباء ، وعمليات التحصين هي الوسيلة الأنجع لحماية قطعان الأبقار والأغنام والماعز من الإصابة بالأمراض السارية والوافدة (الأمراض الحيوانية العابرة للحدود) من خلال تطبيق برامج تحصينية تعتمد على التحليل الوبائي لخريطة الأمراض الحيوانية في مملكة البحرين".













وأوضح أن هذه البرامج تهدف إلى القضاء على الأمراض الوبائية المستوطنة والوافدة (الأمراض العابرة للحدود)، وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوافدة (الأمراض العابرة للحدود)، بالإضافة إلى حماية المجتمع من الأمراض المشتركة ذات الأصل الحيواني.













وذكر خالد أن وكالة الثروة الحيوانية اعتمدت برامج مكافحة مرض الحمى القلاعية ومرض جدري الأغنام والماعز بالتحصين يتم تنفيذهما بشكل دوري، إذ تنفذ برنامج مكافحة مرض الحمي القلاعية بالتحصين كل 4 أشهر، فيما ينفذ برنامج مكافحة مرض جدري الأغنام والماعز بالتحصين بشكل سنوي.



