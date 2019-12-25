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العراق: استنفار أمني بعد اتساع الاحتجاجات ضد ترشيح أسعد العيداني

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:16 م
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بوابة الفجر
الفجر
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وضعت قوات الشرطة في محافظة البصرة العراقية، مساء الأربعاء، في حالة استنفار قصوى بعد اتساع الاحتجاجات ضد ترشيح أسعد العيداني لرئاسة الحكومة.

وقام المئات من سكان البصرة العراقيين، مساء الأربعاء، بقطع طرقا رئيسية في المحافظة، احتجاحا على ترشيح أسعد العيداني.

وأضرم المحتجون النار في مقر ميليشيا "سيد الشهداء" في حي العروبة بمحافظة الديوانية.

واستلم رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، من "تحالف البناء" كتاباً رسمياً بترشيح أسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء، لكنه لم يكلف العيداني بتشكيل الحكومة حتى الساعة.

وأعلن الرئيس أنه سيأخذ برأي بعض الكتل حول ترشيح العيداني، وكذلك رأي الشارع من خلال المتظاهرين حول ترشيح العيداني.

وكان "تحالف البناء" قرر، الأربعاء، ترشيح محافظ البصرة، أسعد العيداني، لمنصب رئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبدالمهدي.

وقالت تقارير إعلامية عراقية، في وقت سابق الأربعاء، إنه "بعد انتهاء اجتماع البناء فجر الأربعاء تقرر ترشيح أسعد العيداني وإرسال كتاب بذلك إلى رئاسة الجمهورية لغرض التكليف، إلا أن الأنباء أفادت بمغادرة "تحالف البناء" العراقي، برفقة مرشحهم لرئاسة الوزراء، أسعد العيداني، قصر السلام دون أن يسلم رئيس الجمهورية، برهم صالح، كتاب تكليف العيداني بتشكيل الحكومة، لحين الاتفاق مع الكتل الأخرى والحصول على قبول الشارع.

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