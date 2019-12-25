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أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:12 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلسفة التعديل الوزاري الجديد، قائلًا: "تطورات التشكيل الحكومي على مدى الـ5 سنوات الماضية كان يوجد بها تقدم في الأداء في كل عام".

وتابع "السيسي"، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤوساء تحرير الصحف على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني في الفيوم: "كان هناك أمور يجب أن يعاد تنظيمها؛ للاستفادة من الخبرات التي توافرت، زي مثلًا اللي مسك السياحة والآثار معني بالموضوع منذ فترة، ولديه خبرة".

واستكمل: "التطوير لا ينتهي، طول ما إحنا عايشين هنطور ونغير نجيب الأفضل لصالح مصر، وربنا يوفقهم".
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الكلمات المفتاحية

مجمع الإنتاج الحيواني توك شو السيسي السياحة والاثار

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