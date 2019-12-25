السيسي لـ القطاع الخاص: "تعالوا شاركونا وخدوا مفتاح مشروع" (فيديو)

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور القطاع الخاص في 2020 في التنمية ومشاركة الدولة، قائلًا إن دور القطاع الخاص دور معتبر ومقدر، ونحن نشجعه.



ووجه "السيسي"، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤوساء تحرير الصحف على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني في الفيوم، حديثه لـ القطاع الخاص، قائلًا: "لو إنتم عايزين مشاركة، تعالوا"، موضحًا أن هناك مجال لمشاركة القطاع الخاص، متابعًا: "بنديكم المفتاح، وكل حاجة اتعملت بشكل مناسب".



واستكمل: "نحن في مرحلة إصلاح إداري بما فيه الصناعة؛ لأن الصناعة هي الهدف والمستقبل".

