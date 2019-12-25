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أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: محمد صلاح بوابة الأحمر لحسم الصفقة الكبري.. وصدمة قوية قبل لقاء بلاتينيوم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:05 م
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أخبار الأهلي اليوم الأربعاء
أخبار الأهلي اليوم الأربعاء
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 25 – 12 – 2019:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء

1- صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير:

منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة، وذلك بعدما خرج اللاعب من حساباته تمامًا.

وعلم "الفجر الرياضي" أن صالح جمعة ضرورة إحضار عرض عربي في دوريات الخليج أو الدوريات الأوروبية مثل اليونان أو البرتغالي من أجل الموافقة على الرحيل عن الفريق الأحمر على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي.

ورفض صالح جمعة فكرة اللعب بالدوري المصري سواء لفريقي سموحة أو إنبي اللذان طلبا التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

2- الأهلي يستعين بـ"محمد صلاح" لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري:

يرفض مسؤولو النادي الأهلي تلبية رغبة السويسري فايلر مدرب الفريق بالتعاقد مع النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري خوفاً من الانتقادات بسبب خوض اللاعب تجربة سابقة في الدوري الإسرائيلي مما يضع القلعة الحمراء في موقف محرج أمام الرأي العام خاصة الأهلاوي.

وعلم "الفجر الرياضي" أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط يتبني فكرة التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري على أن يقوم هو بالدفاع عن النادي في حسم الصفقة، وذلك بالاستعانة بفكرة لعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي وبازل السويسري السابق في إسرائيل أثناء مشاركته مع بازل في دوري أبطال أوروبا على الرغم من موقف صلاح الرافض للكيان الصيهوني.

ويبحث الأهلي عن سيناريو خلال الساعات القادمة قبل حسم صفقة المهاجم النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري في الميركاتو الشتوي، خاصة وأن فايلر يتمسك بالتعاقد مع اللاعب.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم

3- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل لقاء بلاتنيوم:

تلقي الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية، بعد إصابةوليد أزارو مهاجم الفريق خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ملعب التتش بمقر الجزيرة.

وخرج أزارو من المران حيث خضع لفحص طبي وعاد بعدها لاستكمال المران بشكل طبيعي.

وجاءت إصابة أزارو عبارة عن كدمة قوية في القدم بعد التحام قوي مع زميله محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب.

4- لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي:

وجهت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح صدمة قوية إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر على الرغم من بدايته القوية في بطولة الدوري الممتاز.

وعرض عضو بارز بمجلس إدارة النادي الأهلي تمديد عقد "فايلر" لمدة موسم أخر بعد انطلاقته القوية مع الفريق في الدوري من أجل منع رحيله في حال تلقيه أي إغراءات أوروبية في الفترة القادمة.

ورفضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح اقتراح تجديد عقد المدرب السويسري مع النادي الأهلي في الوقت الحالي على الرغم من الانطلاق القوية مع القلعة الحمراء، وشددت على أن الفيصل في تمديد عقد "فايلر" هو تتويجه بدوري أبطال إفريقيا والتأهل لمونديال الأندية.

موجز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء

5- موقف إتحاد الكرة من قيد "كهربا" في قائمة الأهلي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير إن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري وافقت على قيد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الجديد في قائمة الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شوبير خلال برنامجه مع شوبير والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت :"تم التأكد بأن كهربا ليس على ذمة أي ناد في مصر أو خارجها ، وبالتالي سيتم قيده في قائمة الأهلي عقب قيام إدارة النادي الأحمر بإرسال العقود إلى اتحاد الكرة".

وتابع :"اتحاد الكرة أكد على أن اللاعب ليس مقيدًا في قائمة الزمالك وهو ما أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبناء عليه وافق على قيد اللاعب في صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي".

وتابع :" اتحاد الكرة أكد  بأن تعاقد الأهلي مع اللاعب سليم، أما عن البطاقة الدولية، فعندما يأتي الأهلي لقيد اللاعب سنوافق، وسنخاطب نادي أفيس البرتغالي لكي يتم قيد اللاعب".

وأتم تصريحاته :"في حالة عدم قيام نادي أفيس بعدم إرسال البطاقة الدولية، سنخاطب "فيفا" لاستخراج بطاقة مؤقتة لكي يكون من حق كهربا اللعب في صفوف الأهلي بمجرد وصول البطاقة المؤقتة".

6- كهربا ينتظر "ساعة الصفر" في الأهلي:

أتم محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي للعودة مجدداً للماركة في المبارايات بصورة طبيهية ، تحت إشراف السويسرى توماس بينكيل، مدرب الأحمال.

وينتظر كهربا، إشارة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي، بعد خوضه تدريبات منفرده في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يعقد كهربا، جلسة مع فايلر، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وقد يظهر في مران الفريق مع اللاعبين عقب مواجهة بلاتينيوم.

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