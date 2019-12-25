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العراق تحظر استيراد بعض المحاصيل الزراعية المصرية بسبب الإكتفاء الذاتي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:11 م
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ميناء تجاري
ميناء تجاري
الفجر الاقتصادي
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أرسلت الإدارة المركزية للحجر الزراعى خطابات لشركات تصدير الحاصلات الزراعية بوقف تصدير 23 منتج زراعي من مصر إلى سوق العراق بداية من اليوم الأربعاء.

قال أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن وزارة الزراعة تلقت إخطارًا من مكتب التمثيل التجارى المصري في العراق ومذكرة من وزارة الصناعة، للإبلاغ عن وقف استيراد 23 منتج زراعي مصرى بسبب تحقيقها الإكتفاء الذاتي وشمل الحظر جميع دول العالم.

وضمت قائمة المنتجات المحظورة في العراق (الطماطم، الخيار، الباذنجان، الكرنب، القرنبيط، الخس، الجزر، الثوم، البصل الأخضر، بنجر السكر، البطيخ، الذرة الصفراء، التمر، النبق، القرع، الرمان، البنجر، الشجر، اللفت، القمح، الحنطة، الشعير، والعسل).

طالب العطار شركات التصدير ومفتشى الحجر الزراعي المعنيين بأقسام التصدير الإلتزام لتنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم الأربعاء لتجنب المخاطر الاقتصادية على الصادرات.

تحصل العراق على 3% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية سنويًا، بقيمة تقترب من 70 مليون دولار مستحقة عن كميات تصل إلى 138 ألف طن، وفقًا لبيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن الموسم الماضى.

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الكلمات المفتاحية

حظر الاستيراد المحاصيل الزراعية التصدير للعراق

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