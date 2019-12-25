ميناء دمياط يستقبل سفن البضائع والحاويات تحت الأمطار



شهدت محافظة دمياط، مساء اليوم الأربعاء هطول موجة من الأمطار بدرجات متفاوتة في عدد من المراكز والمدن تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، حيث ارتفعت الأمواج اكثر من ٣ أمتار.



كما تسببت الأمطار في تعطل حركة السير في عدد من الميادين بالإضافة إلى قري ومراكز المحافظة.



ومن جانبها رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط، حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.



وأكدت المحافظ أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفه بالإضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.



استقبل ميناء دمياط، اليوم الأربعاء رغم النوة الجوية وهطول امطار غزيرة بدمياط، 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادره 6 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة و8000 طن يوريا و5400 طن رمل و500 طن علف و3000 طن فوسفات و100 طن زيت.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11700 طن قمح و8564 طن حديد و8500 طن خردة و13300 طن ذرة و1371 طن فول.بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 34 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 402 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1008 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124034 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46053 طنا.وقد غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2667 طن قمح، في حين غادر عدد 814 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43003 من البضائع العامة منها عدد 86 سيارة نقل محملة بـ 4147 طن قمح.