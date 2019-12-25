أكاديمي: ما يتم تجسيده بالأفلام عن عروس النيل كان يحدث بأرمنت (فيديو)

قال الدكتور السعدي الغول، الأستاذ بجامعة جنوب الوادي، إن مدينة أرمنت الحيط بمحافظة الأقصر كانت عاصمة لمصر في العصر الفرعوني القديم وكانت تسمى بـ"أم المدائن"، وكانت تمثل مركزا لعبادة إله الحرب مونت، موضحا أن ما يتم تجسيده حاليا في الأفلام عن عروس النيل كان يحدث بالضبط في مدينة أرمنت في قديم الزمان.



وأضاف "الغول"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، أن مدينة أرمنت الحيط تُعد من أكبر المدن المصرية التي تحظى بتاريخ كبير مشرف وحافل بالإنجازات، حيث أنه تجد العائلة في هذه المدينة ممتدة الجذور ويُعد ذلك الأمر فخرا للجميع في المدينة، مشيرا إلى أن المدينة حاليا تمر بحالة من الإهمال والنسيان المتعمد؛ على الرغم أنها تتميز بوجود كثافة سكانية عالية.



وأوضح أن مدينة أرمنت الحيط بها عدد ناخبين كثير جدا؛ ويحرص مواطنيها دائما على المشاركة في أي انتخابات أو استقتاء لأنهم يعلمون جيدا أن ذلك الأمر واجب وطني لابد من تأديته بكل إخلاص، مشيرا إلى أنه لذلك يجب على المسؤولين الاهتمام بهؤلاء المواطنين لأنهم يستحقون ذلكح أسوة بباقي المواطنين في باقي مراكز ومدن الجمهورية.



وأكد أن ما يحدث في مدينة أرمنت الحيط في الوقت الحالي من إهمال متعمد لا يليق بتاريخها العريق والمشرف.







