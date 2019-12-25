"الشؤون الإسلامية" تعلن تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة بسبب كسوف الشمس





أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة يوم غدٍ الخميس ، بسبب ظاهرة كسوف الشمس.





و قالت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حسابها الرسمي، إن هذا القرار يأتي "حرصًا على سلامة منسوبي الوزارة، ولكي يتمكن الموظفون من أداء صلاة الكسوف"، مشيرة إلى أن ذلك بتوجيه من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.





وتشهد سماء المملكة مع شروق شمس يوم الخميس، كسوفًا حلقيًّا نادرًا للشمس يبدأ من الساعة 05:30، وينتهي عند الساعة 07:45 صباحًا تقريبًا.





هذا وحذَّرت مستشفى الملك خالد للعيون، من النظر بالعين المجردة أو النظارة الشمسية إلى الكسوف الجزئي للشمس، الذي سيشاهد يوم غدٍ الخميس في المملكة، ابتداءً من شروق الشمس.





وأوضحت المستشفى، أن التعرُّض الطويل لأشعة الشمس أثناء الكسوف، يسبِّب حرقًا وتلفًا لخلايا الشبكية في مركز البصر، الذي يعد من أكثر الأجزاء حساسية في العين، وهو ما يطلق عليه علميًا "اعتلال مركز النظر".





وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

تأسست في 20 محرم عام 1414هـ، تحت مسمى (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)، وهي الوزارة المسؤولة عن جميع الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وتتولى الإشراف على الأمور المتعلقة بالأوقاف الخيرية وتنمية أعيانها، وبشؤون المساجد والمصليات، والإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده، والسنة المطهرة، إلى جانب الدعوة إلى الله في الداخل والخارج.





ومن مهام الوزارة أيضاً، الإشراف على المراكز الإسلامية، ومساعدة الأقليات والجاليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية، ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية في الخارج، وإبراز جهود المملكة في دعم العمل الإسلامي، وبتاريخ 30 رجب 1437هـ، الموافق 7 مايو 2016م صدر أمر ملكي بتغيير اسمها إلى (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد)، ويتولى رئاستها الآن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.



