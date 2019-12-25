Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الشؤون الإسلامية" تعلن تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة بسبب كسوف الشمس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة يوم غدٍ الخميس، بسبب ظاهرة كسوف الشمس.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حسابها الرسمي، إن هذا القرار يأتي "حرصًا على سلامة منسوبي الوزارة، ولكي يتمكن الموظفون من أداء صلاة الكسوف"، مشيرة إلى أن ذلك بتوجيه من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وتشهد سماء المملكة مع شروق شمس يوم الخميس، كسوفًا حلقيًّا نادرًا للشمس يبدأ من الساعة 05:30، وينتهي عند الساعة 07:45 صباحًا تقريبًا.

هذا وحذَّرت مستشفى الملك خالد للعيون، من النظر بالعين المجردة أو النظارة الشمسية إلى الكسوف الجزئي للشمس، الذي سيشاهد يوم غدٍ الخميس في المملكة، ابتداءً من شروق الشمس.

وأوضحت المستشفى، أن التعرُّض الطويل لأشعة الشمس أثناء الكسوف، يسبِّب حرقًا وتلفًا لخلايا الشبكية في مركز البصر، الذي يعد من أكثر الأجزاء حساسية في العين، وهو ما يطلق عليه علميًا "اعتلال مركز النظر".

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
تأسست في 20 محرم عام 1414هـ، تحت مسمى (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)، وهي الوزارة المسؤولة عن جميع الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وتتولى الإشراف على الأمور المتعلقة بالأوقاف الخيرية وتنمية أعيانها، وبشؤون المساجد والمصليات، والإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده، والسنة المطهرة، إلى جانب الدعوة إلى الله في الداخل والخارج.

ومن مهام الوزارة أيضاً، الإشراف على المراكز الإسلامية، ومساعدة الأقليات والجاليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية، ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية في الخارج، وإبراز جهود المملكة في دعم العمل الإسلامي، وبتاريخ 30 رجب 1437هـ، الموافق 7 مايو 2016م صدر أمر ملكي بتغيير اسمها إلى (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد)، ويتولى رئاستها الآن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كسوف الشمس ظاهرة الكسوف المملكة الشؤون الإسلامية السعودية

أخبار تهمك

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ ساعة

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ يوم

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ يوم

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ ساعة و 21 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن شراء نادٍ جديد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خطوة تفصل ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري من الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ ساعتين و 35 دقيقة

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد مشاركته في مران الأهلي الجماعي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لأول كسوف جزئي للشمس في 2019

الشؤون الإسلامية توزع 284 ألف نسخة من هدية الملك للحجاج المغادرين

الشؤون الإسلامية توضح سبب تواجد ألعاب في أحد جوامع الرياض

"الشؤون الإسلامية" تعلن عن نتائج القبول المبدئي لوظائفها في المملكة

غداً.. تأخير الاختبارات في المملكة بسبب "كسوف الشمس"

الصحة تحذر من النظر إلى أشعة الشمس غداً: "يؤدي إلى العمى"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:43 م

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status