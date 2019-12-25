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"صحة مكة" توقع اتفاقيتي تعاون لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:53 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وقعت الشؤون الصحية في مدينة مكة المكرمة بمقرها بالحمراء، مساء اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك مع مركز مشاعر للاستشارات الأسرية والنفسية والتربوية، وأبرمت صحة مكة أيضًا، اتفاقية تعاون أخرى مع مركز "العلياء للاستشارات الأسرية والتدريب"؛ لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية، وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وذكرت صحة مكة المكرمة، أن الاتفاقيتين أبرمتا من خلال برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، بحضور مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير، والمدير التنفيذي لمركز "مشاعر" فواز فهد أزهر، وممثلة "مركز العلياء" الدكتورة عبير محمد الحربي.

وذكرت، أن هذا النوع من التعاون المشترك يأتي تعزيزاً لمساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وبما يمكنه من تقديم الدعم للخدمات الصحية، بجودة وكفاءة عالية، تكاملاً مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

وقالت صحة مكة، إن هذه الشراكة سوف تثمر إمكانياتها وقدرات كلا الطرفين بما يحقق التكامل، وينفع المجتمع ويخدم المواطنين، بفتح المجال للتطوع وتبادل الخبرات بين الطرفين، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الصحة، إلى جانب مساعدة منسوبي الصحة وأسرهم في تقديم الخدمات والبرامج الترفيهية والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والملتقيات العلمية والمعارض التوعوية المصاحبة للفعاليات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية والتربوية.

وزارة الصحة السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن الصحة العامة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، ورسم خطة السياسة الصحية بالمملكة تأسست عام 1370هـ، مع تأسيس مجلس الوزراء السعودي ويتولى رئاستها الآن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، تقدمت المملكة 6 مراكز عن العام 2018 في مؤشر الصحة؛ لتحل في الترتيب 58 عالمياً.

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الكلمات المفتاحية

مكة المكرمة صحة مكة النفسية التربوية

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