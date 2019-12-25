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السعودية تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:51 م
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بوابة الفجر
وكالات
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دانت واستنكرت وزارة الخارجية السعودية، الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن. 

وأعربت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب. 

وأعلن روش كابوري، رئيس بوركينا فاسو، الأربعاء، الحداد الوطني لمدة 48 ساعة، تكريماً لأرواح ضحايا هجوم أربيندا الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 42 شخصاً شمالي البلاد.  

وقال كابوري في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن 35 مدنياً أغلبهم من النساء و7 جنود قتلوا، الثلاثاء، في الهجوم الإرهابي في أربيندا شمالي البلاد". 

ونفذ الجيش البوركيني، الثلاثاء، عملية نوعية لتحييد عشرات العناصر الإرهابية في أربيندا (ضاحية في ولاية سوم) شمالي البلاد، بعد شن عناصر إرهابية هجوماً على كتيبة عسكرية. 

وقال، في بيان، إن عدداً كبيراً من الإرهابيين هاجموا الكتيبة العسكرية والمدنيين من أربيندا. 

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إطلاق نار كثيف استمر لعدة ساعات، ما أدى إلى تصفية 80 إرهابياً ومقتل 7 من عناصر الجيش و35 مدنياً معظمهم من النساء وعشرات المصابين.  

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 15 مدنياً في منطقة سوم بأيدي مسلحين، ما دفع سكاناً إلى الفرار نحو جيبو، التي فُرض بها حظر للتجول منذ أكثر من عام. 

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تدين بوركينا فاسو الهجوم الارهابي السعودية الجيش البوركيني الـ8 آلف أربين 35 مدنيا

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