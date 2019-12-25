قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمحافظة الغربية يوم الجمعة المقبل





أعلنت شركة كهرباء شرق الغربية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من محطة محولات "كفر حجازى" بعد غد الجمعة، من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا وذلك لأعمال الصيانة.









وأوضح المهندس أشرف محمد الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أن المناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى: "السبع بنات - منطقة محى سعد - نادى الشرطة - سكة زفتى - قسم ثانى المحلة - سكة طنطا - العباسى الجديد - محطة مياه المشتل بشارع الترع وشارع الترعة - أبو دراع - المنشية الجديدة".





وأهاب رئيس قطاع كهرباء شرق بالسادة قاطنى هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.