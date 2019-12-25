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محافظ الفيوم: مجزر مجمع الإنتاج الحيواني الأول من نوعه في إفريقيا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:29 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم إطلاق مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم، الذي يهدف لتسمين الرؤوس الحيوانية لإنتاج أبقار عالية الإنتاجية، ونقل سلالات جديدة غير متداولة في مصر، ويحتوي المجمع على معامل على أعلى مستوى عالمي بتقنيات عالية، ومن يعمل في هذه المعامل مدنيين من محافظة الفيوم.

وتابع محافظ المنوفية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن هذا المشروع وفر الكثير من فرص العمل، ويعمل على سد الفجوة الغذائية، وهذا يوفر لمصر الكثير من الأموال المستنزفة في استيراد السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن المنتج الخاص بهذه المزرعة على أعلى مستوى، والأسعار تتراوح ما بين 90لـ110 جنيها، وهذه أسعار غير موجودة في كل مصر، خاصة أن مراقبة بالكامل، وعملية الذبح والتسمين وكافة الإجراءات تحدث بشكل عالي جدًا.

ولفت إلى أن المشروع سيفتح منافذ لبيع اللحوم في كافة أنحاء الفيوم، وبعص المحافظات المجاورة، وسيارات الخدمة الوطنية ستعتمد على هذه المزارع، لافتًا إلى أن المجزر المتواجد في المزرعة هو الأول من نوعه في إفريقيا.
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