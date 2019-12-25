وزير التعليم العالي: مصر لها السبق في مجال الذكاء الاصطناعي (فيديو)



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك توجه لتطوير التعليم في مرحلة ما قبل الجامعي والجامعي لمهارات وعلوم الذكاء الاصطناعي.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش المؤتمر السابع عشر لوزراء البحث العلمي والتعليم في الوطن العربي، أن من الضروري دعم البحث العلمي الخاص بمجالات الذكاء الاصطناعي، وأن يكون هناك تعاون بين الدول العربية باختلاف إمكانيتها ومقدراتها في هذا المجال.



وأشار إلى أن مصر لها سبق، منذ فترة قصيرة، في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنهم عملوا بتوجيهات على وضع الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي، ونجحوا بشكل كبير في وضع الإطار العام لها

