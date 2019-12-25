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البحرين تدين الهجوم الإرهابي على موقع عسكري في بوركينا فاسو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:22 م
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بوابة الفجر
وكالات
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دانت واستنكرت وزارة خارجية البحرين، مساء اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً عسكرياً بإقليم سوم في بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ورجال الأمن. 

وأكدت البحرين، في بيان لها،  تضامنها مع بوركينا فاسو، مجددة موقفها الراسخ الذي يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وكان رئيس بوركينا فاسو روش كابوري أعلن الحداد الوطني لمدة 48 ساعة، تكريماً لأرواح ضحايا هجوم أربيندا الإرهابي، الذي أسفر عن مقتل 42 شخصاً شمالي البلاد.

وقال كابوري، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن 35 مدنياً أغلبهم من النساء و7 جنود قتلوا، الثلاثاء، في الهجوم الإرهابي في أربيندا شمالي البلاد".

ونفذ الجيش البوركيني، الثلاثاء، عملية نوعية لتحييد عشرات العناصر الإرهابية في أربيندا (ضاحية في ولاية سوم) شمالي البلاد، بعد شن عناصر إرهابية هجوماً على كتيبة عسكرية.

وقال الجيش البوركيني، في بيان، إن عدداً كبيراً من الإرهابيين هاجموا الكتيبة العسكرية والمدنيين من أربيندا.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إطلاق نار كثيف استمر لعدة ساعات، ما أدى إلى تصفية 80 إرهابياً ومقتل 7 من عناصر الجيش و35 مدنياً معظمهم من النساء وعشرات المصابين.

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تدين بوركينا فاسو الهجوم الارهابي الجيش البوركيني البحرين الـ8 أربين 35 مدنيا

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