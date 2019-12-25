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البرلمان الليبي يعد مذكرة قانونية لإبطال اتفاق السراج وأردوغان

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:03 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أحال مجلس النواب الليبي، مذكرة قانونية حول الاتفاق الباطل بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقضاء المختص لوقف تنفيذ المذكرتين.

وقال المجلس، في بيان له، إن الإدارة القانونية بالمجلس وبتوجيهات من رئيس البرلمان عقيلة صالح، أعدت مذكرة قانونية مفصلة حول هذه الاتفاقية الباطلة وإحالتها لإدارة القضايا، برفع قضية أمام القضاء المختص بتقرير انعدام هذه الاتفاقية، وفي الشق المستعجل بإيقاف تنفيذها.

وتابع المجلس أن إعداد تلك المذكرة تأتي استكمالاً للحراك السياسي والقانوني الذي يقوم به رئيس مجلس النواب، وضمن الإجراءات المتخذة من قبل المجلس حيال "الاتفاقية الباطلة دستورياً الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية وتركيا". 

وكان السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّعا في الـ27 من نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير؛ حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.

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