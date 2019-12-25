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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في السعودية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:58 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في السعودية

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في السعودية

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار


 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ بالريال السعودي

عيار الذهب

47.23$

74.175

اسعار الذهب عيار 24

43.29$

10 .161

سعر الذهب عيار 22

41.33$

153.57

اسعار الذهب عيار 21

35.42$

131.81

اسعار الذهب عيار 18

27.55$

102.52

سعر الذهب عيار 14

23.61$

87.87

سعر الذهب عيار 12

1.469$

5.508

اسعار أوقية الذهب

329.61$

1.240

اسعار جنيه الذهب

47.228$

177.110

اسعار كيلو الذهب

  

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في السعودية

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية

 

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

23 ديسمبر

102.69

132.03

154.03

176.03

22 ديسمبر

102.69

132.03

154.03

176.03

21 ديسمبر

102.69

132.29

154.33

176.38

20 ديسمبر

102.27

132.78

154.92

177.04

19 ديسمبر

102.95

134.93

157.43

179.91

 

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