اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في السعودية
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في السعودية
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب
"عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام
الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية
للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في السعودية
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في السعودية بالريال
السعودي والدولار
|
دولار
أمريكي
|
سعر الذهب
بـ بالريال السعودي
|
عيار الذهب
|
47.23$
|
74.175
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.29$
|
10 .161
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.33$
|
153.57
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.42$
|
131.81
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.55$
|
102.52
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.61$
|
87.87
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.469$
|
5.508
|
اسعار أوقية الذهب
|
329.61$
|
1.240
|
اسعار جنيه
الذهب
|
47.228$
|
177.110
|
اسعار كيلو الذهب
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في السعودية
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في
اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي
تعرف علي متوسط اسعار
الذهب في الايام السابقة في السعودية
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
23
ديسمبر
|
102.69
|
132.03
|
154.03
|
176.03
|
22
ديسمبر
|
102.69
|
132.03
|
154.03
|
176.03
|
21
ديسمبر
|
102.69
|
132.29
|
154.33
|
176.38
|
20
ديسمبر
|
102.27
|
132.78
|
154.92
|
177.04
|
19
ديسمبر
|
102.95
|
134.93
|
157.43
|
179.91