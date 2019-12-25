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استخراج 13 ألف بطاقة جديدة ببرنامج تكافل وكرامة بقنا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:52 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء اشرف غريب الداودي محافظ قنا، إن مديرية التضامن الاجتماعي قامت بإضافة 13 آلف و835 بطاقة جديدة ببرنامج تكافل وكرامة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة لحماية الاسر الفقيرة والاولي بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوي الاقتصادي لتلك الاسر.

وأشار محافظ قنا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإصدار عدد 7216 بطاقة "كرامة" و6619 بطاقة "تكافل" بأجمالي 13 ألف و835 حالة جديدة، وذلك خلال شهر ديسمبر الحالي ليصبح إجمالي عدد المستفيدين على مستوى المحافظة منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن 140 ألف 427 حالة مستفيدة.

وأضاف المحافظ أن إصدار بطاقات برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" يأتي ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة بهدف دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.

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