يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر

وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،598.28 جنيه ، والذهب"عيار21"، 697.99 جنيه، وسعر"عيار 24" 797.69جنية

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر بالجنية المصري والدولار





عيار الذهب دولار أمريكي سعر الذهب بـ جنيه المصري اسعار الذهب عيار 24 46.87$ 755.61 سعر الذهب عيار 22 42.96$ 692.65 اسعار الذهب عيار 21 41.01$ 661.17 اسعار الذهب عيار 18 35.15$ 566.72 سعر الذهب عيار 14 27.34$ 440.77 سعر الذهب عيار 12 23.43$ 377.80 اسعار أوقية الذهب 1.458$ 23.499 اسعار جنيه الذهب 333.78$ 5.289 اسعار كيلو الذهب 47.682$ 755.608





اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر

اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر





عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 440.23 566.02 660.02 754.68 27 نوفمبر 442.46 568.89 663.71 758.50 26 نوفمبر 440.75 566.69 661.14 755.57 25 نوفمبر 396.06 594.10 666.71 761.21 24 نوفمبر 396.06 594.10 666.07 761.21 23 أكتوبر







اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر

اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية



