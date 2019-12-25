اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر
وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،598.28 جنيه ،
والذهب"عيار21"، 697.99 جنيه، وسعر"عيار 24" 797.69جنية
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام الواحد،
وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين
علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر بالجنية المصري والدولار
|
عيار الذهب
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ جنيه المصري
|
اسعار الذهب عيار 24
|
46.87$
|
755.61
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.96$
|
692.65
|
اسعار الذهب عيار 21
|
41.01$
|
661.17
|
اسعار الذهب عيار 18
|
35.15$
|
566.72
|
سعر الذهب عيار 14
|
27.34$
|
440.77
|
سعر الذهب عيار 12
|
23.43$
|
377.80
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.458$
|
23.499
|
اسعار جنيه الذهب
|
333.78$
|
5.289
|
اسعار كيلو الذهب
|
47.682$
|
755.608
اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
440.23
|
566.02
|
660.02
|
754.68
|
27 نوفمبر
|
442.46
|
568.89
|
663.71
|
758.50
|
26 نوفمبر
|
440.75
|
566.69
|
661.14
|
755.57
|
25 نوفمبر
|
396.06
|
594.10
|
666.71
|
761.21
|
24 نوفمبر
|
396.06
|
594.10
|
666.07
|
761.21
|
23 أكتوبر
اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر
اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية
|
سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
|
النوع
|
745 الي 747
|
عيار 24
|
683
الي 685
|
عيار22
|
652
الي 654
|
عيار 21
|
559
الي 561
|
عيار 18
|
435
الي 436
|
عيار 14