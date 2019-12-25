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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:44 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر

وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،598.28 جنيه ، والذهب"عيار21"، 697.99 جنيه، وسعر"عيار 24" 797.69جنية

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر بالجنية المصري والدولار


عيار الذهب

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ جنيه المصري

اسعار الذهب عيار 24

46.87$

755.61

سعر الذهب عيار 22

42.96$

692.65

اسعار الذهب عيار 21

41.01$

661.17

اسعار الذهب عيار 18

35.15$

566.72

سعر الذهب عيار 14

27.34$

440.77

سعر الذهب عيار 12

23.43$

377.80

اسعار أوقية الذهب

1.458$

23.499

اسعار جنيه الذهب

333.78$

5.289

اسعار كيلو الذهب

47.682$

755.608


 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر

اسعار الذهب في الايام  السابقة في مصر


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

440.23

566.02

660.02

754.68

27 نوفمبر

442.46

568.89

663.71

758.50

26 نوفمبر

440.75

566.69

661.14

755.57

25 نوفمبر

396.06

594.10

666.71

761.21

24 نوفمبر

396.06

594.10

666.07

761.21

23 أكتوبر

 



 

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019 في مصر

اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية


سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

النوع

745 الي 747

عيار 24

683 الي 685

عيار22

652 الي 654

عيار 21

559 الي 561

عيار 18

435 الي 436

عيار 14

 

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