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وزير الخارجية الإيراني يلتقي بمسؤول حوثي في ​​عمان

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:33 م
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وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
ترجمة: دينا الشريف
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أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، محادثات مع المسؤولين العمانيين في مسقط، والتقى مع المتحدث باسم الحوثي محمد عبد السلام، وفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن "ظريف أجرى محادثات مع عبد السلام؛ لمناقشة آخر التطورات السياسية والميدانية في اليمن.

ووصل ظريف إلى مسقط الاثنين في زيارة غير معلنة، وصفتها وزارة الخارجية الإيرانية بأنها "جزء من المشاورات الجارية بين إيران وسلطنة عمان".

وأجرى وزير الخارجية الإيراني جولة من المفاوضات مع نظيره العماني يوسف بن علوي، وناقش أهم القضايا الثنائية، لا سيما في الاقتصاد والتجارة، حسب المكتب الإعلامي والمتحدث باسم الوزارة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، إنه "زار مسقط للتشاور مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية"، مؤكدًا على أن إيران وسلطنة عمان دولتان متجاورتان تتمتعان بعلاقات حميمة قوية، مضيفاً "سنبقى مع سلطنة عمان، حكومة قوية ذات أمة قوية".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن وزيري الخارجية استعرضا خلال لقائهما العلاقات الثنائية الطيبة، ووسائل تعزيزها بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة للاتفاقية.

وتطرقت المحادثات أيضاً إلى القضايا الإقليمية الحالية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة؛ للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وحضر الجلسة الأمين العام لوزارة الخارجية العمانية السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وكبار المسؤولين بالوزارة والسفير الإيراني في عمان وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لظريف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استقبلت إيران وزير الخارجية العماني، الذي أشار إلى أن محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين عالجت الجهود المبذولة لتسوية الأزمة اليمنية.

كما التقى بن علوي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وقال بعد لقائه: هناك "علامات أمل" فيما يتعلق بالأزمة اليمنية.

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الكلمات المفتاحية

ناقش عمان ايران اليمن الحوثيين

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