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انفجار دراجتين مفخختين في مدينة جرابلس السورية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:23 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أسفرت عملية انفجار دراجتين مفخختين وسط سوق مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي في سوريا، اليوم الأربعاء، عن إصابة 5 أشخاص.



وقال مصدر في الجيش الوطني السوري: "انفجرت دراجتان ناريتان مفخختان بوقت متزامن وسط السوق الرئيسية بمدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة".



وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه "انفجرت دراجة مفخخة قرب مدرسة الثانوية الشرعية واقتصرت أضرارها على المادية فقط".



إلى ذلك، أفاد مصدر في شرطة المدينة بملاحقة شخصين، وتعميم صورهما لوضعهما الدراجتين بعد رصدهما عبر كاميرات المراقبة.



وشهدت مدينة جرابلس التي تسيطر عليها فصائل درع الفرات الموالية لتركيا عدة تفجيرات في العام الحجاري، كان أعنفها تفجير في منتصف نوفمبر الماضي،قتل فيه أكثر من 18 شخصاً وأصيب أكثر من 30 آخرين.
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