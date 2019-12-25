بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ومجمع الإنتاج الحيواني للتوظيف

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة قد وقعت بروتوكول تعاون مع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، وتشمل بنود البروتوكول توظيف عدد من خريجي كلية الزراعة في مجال الصوب الزراعية والإنتاج الحيواني بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الدورات التدريبية، وكذلك إجراء وعمل التحليلات والاختبارات اللازمة لأعمال مجمع الإنتاج الحيواني.



وشارك الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم في أستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة الفيوم بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من السادة وزراء الصناعة والزراعة والصحة والتنمية المحلية والداخلية ومحافظ الفيوم والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والقيادات من القوات المسلحة وذلك اليوم الأربعاء الموافق 2512 2019.



أوضح الدكتور أحمد جابر شديد، أن زيارة رئيس الجمهورية لمحافظة الفيوم، جاءت في إطار افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق والذي يعمل على تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني ويوفر العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات.



كما أشارت الدكتور منى الخشاب، عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم أن الكلية قد قامت خلال الفترة الماضية بإجراء تحليلات لتربة المجمع بالإضافة إلى عرض لحوم المجمع بمنافذ البيع بالكلية.



وأوضحت أن المجمع يضم 3 وحدات تسمين الماشية المخصصة لإنتاج اللحوم بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الأعلاف وكذلك أرض زراعية لزراعة مواد العلف وصوب زراعية ومبنى لإجراء الأبحاث والتحاليل.



