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البابا فرانسيس يستقبل عيد الميلاد برسالة "حب غير مشروط"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:21 م
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البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
ترجمة: دينا الشريف
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استقبل البابا فرانسيس يوم عيد الميلاد، اليوم الأربعاء، 1,3 مليون كاثوليكي في العالم برسالة "حب غير مشروط"، قائلًا: "إن الله ما زال يحبنا جميعًا، حتى الأسوأ منا".

وقال البابا لحشود تجمعوا في الفاتيكان لحضور قداس منتصف الليل عشية عيد الميلاد "ربما تكون قد أخطأت في الأفكار، وربما ارتكبت فوضى كاملة، لكن الرب ما زال يحبك".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزال البابا فرانسيس قاعدة السرية البابوية، التي قال النقاد إنها منعت الكهنة والضحايا من الإبلاغ عن سوء المعاملة، وفي مايو، أصدروا إجراءً بارزًا لإلزام أولئك الذين يعرفون عن إساءة المعاملة الجنسية بإبلاغ رؤسائهم بها.

وسيقدم فرانسيس ظهر اليوم الأربعاء، القداس التقليدي لعيد الميلاد السابع، الذي يوجه إلى العالم أمام ميدان القديس بطرس.

وفي هذه الأثناء، تجمع الآلاف من الفلسطينيين والأجانب في مدينة بيت لحم التوراتية، التي يقدسها المسيحيون باعتبارها مسقط رأس يسوع، في الضفة الغربية المحتلة.

وتجمع المئات من المصلين في الكنيسة في موقع ميلاد يسوع لحضور قداس منتصف الليل، وحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتجمع المئات في الخارج، وشاهدوا على شاشات في الهواء الهادئ.

وعندما دقت أجراس منتصف الليل في جميع أنحاء المدينة، قاد رئيس الأساقفة بيرباتيستا بيتسابالا، وهو أكبر مسؤول كاثوليكي في الشرق الأوسط، التراتيل والصلوات.

وقال بيتسابالا، الذي اضطر إلى عبور الجدار الفاصل لإسرائيل للوصول من القدس إلى بيت لحم، بعد وصوله إنه كان وقتًا عصيبًا ولكن كان هناك سبب للأمل.

وقال في عظته "نرى في هذه الفترة ضعف السياسة، والمشاكل الاقتصادية الهائلة، والبطالة، والمشاكل في العائلات".

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصدر ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، رئيسة كنيسة إنجلترا، رسالة شخصية غير معتادة في خطاب عيد الميلاد هذا العام.

وفي الولايات المتحدة، حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب خدمة عشية عيد الميلاد المليئة بالموسيقى في كنيسة تابعة لرابطة المعمدانيين الجنوبية قبل الاحتفال بعطلة العشاء في قاعة النادي الخاص به.

في مكان آخر، للمرة الأولى منذ أكثر من 200 عام، لن يتمكن المصلون في العاصمة الفرنسية باريس من حضور قداس عيد الميلاد في كاتدرائية نوتردام، التي لا تزال تُستعاد بعد حريق مدمر.

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عيد الميلاد رسالة حب دونالد ترامب باريس البابا آلف

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