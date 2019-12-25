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محافظ القاهرة يشارك الأرمن الكاثوليك والروم الأرثوذكس احتفالات عيد الميلاد المجيد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:18 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد برئاسة المطران كريكور أوغسطنيوس كوسا أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك .

وصرح محافظ القاهرة ان الاعياد في مصر فرصة لإظهار وحدة الشعب المصري بمختلف طوائفه موجهاً التهنئة للمسيحيين بعيدهم .

كما شارك المحافظ نائباً عن السيد رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم في احتفال بطريركية الاسكندرية للروم الأرثوذكس برئاسة البطريرك/ ثيوذوروس الثاني بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس  بعيد الميلاد المجيد والذي أقيم بمقر البطريركية بحضور المستشار حسام زعتر مندوب رئاسة الجمهورية وعدد من قيادات الدولة .

وأكد المحافظ على الروابط القوية والمشاعر الاخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب وان مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين .
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