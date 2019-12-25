نتيجة الزمالك والانتاج الحربي في مباراة أمس 24/12/2019 بالدوري المصري | شاهد ملخص اللقاء

تشكيل مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي في الدوري



وبدأ الزمالك مباراته أمام الانتاج الحربي بالتشكيل التالي:-



وبدأ الانتاج الحربي مباراته أمام الزمالك بالتشكيل التالي:-



بالفيديو.. ملخص مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري:-



نتيجة الزمالك، انتهت مباراة الزمالك والانتاج الحربي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 15 في المركز الرابع، كما رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى نفس النقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف.وفشل لاعبو الزمالك اليوم فى مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات مجددًا لعد المباراتين الماضيتين والتى خسر فيها الفريق الأبيض اللقاء قبل الماضي أمام طلائع الجيش 3/2، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا.محمد أبو جبل.حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.طارق حامد - فرجانى ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.مصطفى محمد.عامر عامر.أحمد مجدي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد شديد قناوي.محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا - محمود عادل.باسم مرسي.