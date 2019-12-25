بعد فترة قصيرة .. مهرجان "ياحديد" يحقق مليون ونصف مشاهدة عبر "اليوتيوب"



تخطى المهرجان الشعبي الذي يحمل اسم "يا حديد"، حاجز المليون ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يتوتيوب"، فضلًا عن تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع المهرجان.





تفاصل مهرجان "ياحديد"



يقدم المهرجان كل من الطفل سامر المدني، ومصطفى الجن وهادى الصغير، ومن كلمات غباشى، وأورج أوشا، ومن توزيع دولسى، وتقول كلماته: "جاهزين بالسلاح جاين انتو ليه خايفين احنا مش هنحل هنخيطكو هلاهيل مش شايف عنتيل اي خصم يشيل حمصه عبدالظاهر مسنطركو، يالا بينااهو بدا العرض مين هيتنطط على الارض انتو ليه بتتحامو في الجار ، مش شايف فيكو رجاله مرشدين وكبركو مجاش والبطل فيكو معداش".





جدير بالذكر أن الطف سامر المدني، دخل عالم غناء المهرجانات الشعبية في سن صغير، وحقق نجاح كبير في فتره قصيرة، وعن مصطفى الجن، وهادي الصغير هم مؤدو مهرجان "كارت ابترل"، والذي تخطى حاجز الـ15 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب".

