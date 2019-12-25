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عاجل.. إغلاق موانئ السخنة وشرق وغرب بورسعيد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد عزام
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أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه تم إغلاق حركة الملاحة مؤقتًا بموانئ بورسعيد والسخنة وإعلان حالة الطوارئ بالموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وعدم دخول وخروج اى سفينة من وإلى الميناء، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعى للسفن المتراكية على الرصيف.


وقال البيان، أن ميناء السخنة يشهد حالة من عدم الاستقرار ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والاتربة التى بلغت سرعتها من 25الى 30 عقدة وارتفاع الامواج الى 3 امتار وانعدام الرؤية الذى يصل الى نصف ميل.

ويتواجد على ارصفة ميناء السخنة عدد سفينتين حاويات سفينة سياحية سفينة معدات ومنتظر سفر السفينة السياحية في الخامسة من مساء اليوم.

وأضاف البيان، أن ميناء بورسعيد أيضا يشهد حالة من عدم الاستقرار فى حالة الجو وبلغت سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج لثلاث أمتار مما يؤدى الى اضطراب شديد فى حركة الملاحة، حيث يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة، كما يتواجد على أرصفة ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

كما أكد البيان على استمرار حركة السفن فى ميناء الأدبية بانتظام، حيث تجرى عمليات تداول البضائع على الأرصفة لسفينتين بضائع عامة،ومن المنتظر دخول سفينتين أخرى (بضائع عامة – صب جاف).
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موانئ السخنة مصر اخبار

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