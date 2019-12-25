تركيا تشن عمليات أمنية لاعتقال أنصار جولن

نقلت وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، أن الشرطة التركية بدأت 6 عمليات أمنية لاعتقال العشرات بتهمة الانتماء لشبكة الداعية عبد الله جولن.

وكانت الحملة الأمنية، قد استهدفت عاملين في مؤسسات وهيئات حكومية من بينها القوات الجوية، والقضاء، ومجلس تركيا للبحث العلمي والتكنولوجي.

واتهمت السلطات التركية، جولن بأنه وراء محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

واعتقل الشرطة التركية، 280 آخرون منذ أسبوع للاشتباه في انتمائهم لشبكة جولن، بينهم عمدة من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

ومنذ محاولة الانقلاب، بدأت السلطات التركية حملة تطهير شملت كافة القطاعات العامة، وأسفرت عن فصل أكثر من 130 ألف موظف حكومي بينهم قضاة، وأكاديميون، وشرطيون، وأطباء، ومعلمون.