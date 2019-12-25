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هكذا احتفل أبطال فيلم "ماكو" بالعام الجديد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:25 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان اللبناني نيقولا معوض، علي تهنئة محبيه بعيد الميلاد و الكريسماس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "نيكولا" صورة جديدة له،من كواليس تصوير فيلمه الجديد "ماكو"، وظهر في الصورة كل من بسمة، عمرو وهبة، ناهد السباعي، سارة الشامي، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل محبيهم.

وعلقاللبناني نيقولا معوض، على الصورة قائلاً: "إن شالله تكونوا عم بتعَيْدوا بِدفا محبّينكُم، و إن شالله ولادة يسوع المَسيح توَلِّد سلام لَقلوبكُم و عقولكُم، ينعاد عَلَيكُم من موقع تَصوير فيلم "ماكو".

وفي سياق آخر، شارك نيكولا مؤخرًا في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل بطولة درة، خالد سليم، ديانا هشام، أشرف زكي، حازم سمير،إسلام جمال، نيكولا معوض،هاجر الشرنوبي، حازم سمير والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.

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الكلمات المفتاحية

ناهد السباعي كريس فيلم ماكو الـ8 آلف

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