Advertisements
Advertisements
Advertisements

سمير نصري: صلاح لاعب فردي ومحرز الأفضل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:21 م
Advertisements
محرز وصلاح
محرز وصلاح
ريهام عبد المحسن
Advertisements
فضل سمير نصري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق اللعب بجوار الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الحالي عن محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال نصري في تصريحاته لصحيفة Le Buteur :"أفضل اللعب بجوار محرز عن صلاح لأن نجم ليفربول هو لاعب فردي".

وأضاف :"لماذا أفضل اللعب بجوار محرز ؟ لأنه جزائري وأحب أسلوب لعبه أيضًا، محرز لاعب جماعي بينما صلاح لاعب فردي، إنه يتطلع فقط إلى تسجيل الأهداف، لا أقول إن صلاح أناني لكنه يهتم بإحراز الأهداف والإحصائيات".

واختتم نصري تصريحاته قائلًا :"محرز أيضًا لاعب يمكنك تطويره بسهولة".

يُذكر أن محمد صلاح تُوج مع ليفربول هذا الموسم ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي بجانب تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محرز وصلاح

أخبار تهمك

بيان عاجل من وزارة الري حول تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ 33 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ يوم

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ يوم

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

تقارير اسبانية: نيمار يضع شرطا للتنازل عن قضيته أمام برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ميرفي: لاعبان فقط من ليفربول يمكنهم الانتقال إلى مانشستر سيتي.. من بينهم صلاح

عاجل.. تعليق ناري من رياض محرز عن محمد صلاح

رياض محرز يتحدث عن "المعركة" مع محمد صلاح

محرز يوجه رسالة إلى محمد صلاح

سمير نصري يصدم محمد صلاح

تقارير.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

10:29 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

11:19 ص

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

06:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status