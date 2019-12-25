سمير نصري: صلاح لاعب فردي ومحرز الأفضل

فضل سمير نصري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق اللعب بجوار الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الحالي عن محمد صلاح نجم ليفربول.





وقال نصري في تصريحاته لصحيفة Le Buteur :"أفضل اللعب بجوار محرز عن صلاح لأن نجم ليفربول هو لاعب فردي".





وأضاف :"لماذا أفضل اللعب بجوار محرز ؟ لأنه جزائري وأحب أسلوب لعبه أيضًا، محرز لاعب جماعي بينما صلاح لاعب فردي، إنه يتطلع فقط إلى تسجيل الأهداف، لا أقول إن صلاح أناني لكنه يهتم بإحراز الأهداف والإحصائيات".





واختتم نصري تصريحاته قائلًا :"محرز أيضًا لاعب يمكنك تطويره بسهولة".





يُذكر أن محمد صلاح تُوج مع ليفربول هذا الموسم ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي بجانب تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.