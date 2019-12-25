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غداً.. تأخير الاختبارات في المملكة بسبب "كسوف الشمس"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:22 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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أمر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتأخير موعد بدء اختبارات الطلاب والطالبات، غدًا الخميس، في جميع مدارس المملكة، إلى الساعة التاسعة صباحًا.

وجاء توجيه وزير التعليم بسبب ظاهرة كسوف الشمس وحرصًا على سلامتهم ومنسوبي المدارس، كما وجه الجامعات بما تراه مناسبًا حيال ذلك.

وذكرت الوزارة في بيان لها بأنه مع شروق شمس يوم الخميس 29041441هـ الموافق 26122019م تشهد سماء المملكة كسوفًا حلقيًا نادرًا للشمس يبدأ من الساعة 05:30 وينتهي عند 07:45 صباحًا تقريبا، حيث تتزامن ظاهرة الكسوف مع توجه الطلاب والطالبات إلى المدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، إن هذا النوع من الكسوف يحدث عندما يقع القمر بعيدًا عن الأرض، بحيث لا يحجب كامل قرص الشمس فتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

وحذر العسيري، من النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف لما قد يسببه ذلك من ضرر على العين، موضحًا أن القسم سيرصد هذه الظاهرة باستعمال عدد من التلسكوبات والأجهزة الفلكية من محافظة الأحساء.

وأضاف البيان: "حرصا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة وخشية تعرض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، مما قد يتسبب النظر لفترة طويلة من حدوث إصابات في العين، مثل حدوث حروق بمركز الإبصار".

وناشد الدفاع المدني المواطنين والمقيمين بعدم النظر للشمس لخطر ذلك على صحة العين في هذا التوقيت.

وذكر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: "تشهد سماء المملكة صباح يوم غدٍ الخميس كسوفًا حلقيًا نادرًا للشمس يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحًا ولصحة عيناك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة أثناء كسوفها متمنين السلامة للجميع".

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كسوف الشمس التعليم اختبارات

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