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تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:12 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت 

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين ، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحا 2.29 نقطة ليصل إلى مستوى 6267.50 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسراً 13.15 نقطة ليصل إلى مستوى 6965.13 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.72% رابحاً 34.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4886.82 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 105.8 مليون سهم بقيمة 18.5 مليون دينار كويتى عبر 4105 صفقة.
 

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.89%، تليه شركة المصالح العقارية بنسبة 15.48%، ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 9.90%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.43% ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 11.25%، ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.93%.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية  بنسبة 0.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.93%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.28%.
 
 
وكانت مؤشرات بورصة الكويت، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
 
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا 0.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6265.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 2.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6978.28 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% خاسراً 7.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4852.04 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 163.7 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دينار كويتى عبر 8799 صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، تلاه قطاع المواد الأساسية  بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 4.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.43%.
 
وجاء سهم "الشركة الوطنية للتنظيف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.23%، تليه شركة مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 9.82%، ثم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 9.50%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.24% ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 9.79%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.21%.
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