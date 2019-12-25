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تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.61% بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:05 م
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية 

إستهل سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.61% خاسرا 51.53 نقطة ليصل إلى مستوى 8368.31 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 1.11% رابحا 71.71 نقطة ليصل إلى مستوى 6553.06 نقطة ، وبلغ حجم التداول في سوق الأسهم السعودية نحو 70.1 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 87 شركة، فيما تراجعت 97 شركة. 
 
 
وتراجع 16 قطاعا بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.64%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.47%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%.
 
 
وجاء سهم "صناعة الورق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.88%، ثم أبو معطى نسبة 5.68%، ثم الأهلية بنسبة 4.30%، فيما تصدر سهم "متلايف إيه أى جى العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.41% ثم سيرا بنسبة 2.22%، ثم أليانز إس إف بنسبة 2.11%.

 
 
وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، قد تحول للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 3.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8419.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.46% خاسرا 29.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6472.03 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 222 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 110 شركة، فيما تراجعت 69 شركة. 
 
 
وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.39%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.94%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.79%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.55%.
 
 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأهم السعودية اليوم، فقد جاء سهم "صناعة الورق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم ساب للتكافل نسبة 9.88%، ثم التأمين العربية بنسبة 9.64%، فيما تصدر سهم "متلايف إيه أى جى العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.49% ثم دارية ريت بنسبة 2.60%، ثم الفخارية بنسبة 2.31%.
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