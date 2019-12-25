أخبار البورصة المصرية .. مشتريات الأجانب والعرب تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف التعاملات

أخبار البوصة المصرية





واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاربعاء ، مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب، وذلك تزمناً مع تأكيد السيسي على طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية، خلال إفتتاحه اليوم عدة مشروعات بالفيوم .





مؤشرات البورصة المصرية





و ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.01 بالمائة عند مستوى 13807.1 نقطة وتابعة في الصعود مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.27 بالمائة عند 527.2 نقطة، وزاد كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 0.21 بالمائة عند مستوى 1386.9 نقطة.