الجبلاية تكشف عن الشرط الأهم لإقامة السوبر المصري بالإمارات

أعلنت صحيفة "الاتحاد الإماراتية"، صباح اليوم عن توقيع مجلس أبوظبي اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، يُقضي باستضافة مباراة الأهلي والزمالك، بالسوبر المصري والمقرر إقامتها في منتصف فبراير المقبل.



وأكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بتصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أنه بالفعل هناك اتفاقيه بين البلدين بإمكانية استضافة الأحداث الكبيرة هنا وهناك، خلال الفترة المقبلة.



وأضاف المصدر، "هناك شرط وحيد لإقامة السوبر المصري في الإمارات، وهو موافقة الناديين، وسنعمل على مخاطبتهما مع بداية العام الجديد، لمناقشة الأمر والحصول على موافقتهما".



واختتم المصدر، أن نجاح إقامة السوبر المصري في الإمارات بالمرات السابقة، يُعد دافعًا لتكراره بالبطولة المقبلة، بسبب الحفاوة الجماهيرية التي يشهدها الناديين هناك.



وكان الأهلي، حقق بطولة السوبر المصري الماضية على حساب الزمالك، في أولى مباريات السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي، وفاز بها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، والتي أقيمت لحساب موسم 2018-2019.



ويشارك النادي الأهلي، في مباراة السوبر المصري بإعتباره حاملًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يحمل الزمالك بطولة كأس مصر النسخة الماضية.



ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، على ملعب الأهلي بالسلام، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



كما يحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.