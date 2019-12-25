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اسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 25-12-2019 في الشركات المصرية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
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اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم
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أسعار مواد البناء اليوم 

استقرت اسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 24-12-2019 في السوق المحلى، وتواصل اسعار الحديد والأسمنت استقرارها في السوق المحلى بعد الارتفاع الأخير في الأسواق حيث ارتفع سعر الحديد بقيمة 200 جنيها بينما ارتفاع الاسمنت بقيمة 150 جنيها وجاء اخر تحديث لاسعار مواد البناء اليوم على النحو التالي:

 اسعار الاسمنت اليوم 
سجل سعر الأسمنت المسلح 795 جنيه للطن، وسجل سعر أسمنت النصر 780 جنيه للطن، وسجل سعر أسمنت المنيا 785 جنيه للطن، بينما سجل سعر أسمنت حورس 780 جنيه للطن، وسجل سعر أسمنت الصخرة 775 جنيه للطن، كما سجل سعر أسمنت المخصوص 780 جنيه في الطن، واستقر سعر أسمنت أسوان عند 780 جنيه في الطن، وسجل سعر أسمنت العريش العسكري 770 جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت سيناء 765جنيه في الطن، فيما سجل سعر أسمنت حلوان 800 جنيه في الطن، وسجل سعر أسمنت مصر بني سويف 800 جنيه في الطن، بينما بلغ أسمنت السويس 790 جنبه في الطن، وبلغ سعر أسمنت السويدي 795 جنيه في الطن، وسجل سعر أسمنت المسلة 775 جنيه في الطن، وسجل سعر أسمنت العسكري بني سويف 780 جنيه في الطن.

اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم

اسعار الحديد اليوم في مصر 
 سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، وسجل حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المصريين عند 10 آلاف جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، وسجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، وسجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن، بينما سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن، وسجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.

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