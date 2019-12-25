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السيسي يفتتح 4 مشروعات للإنتاج الحيواني في البحيرة (فيديو)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:01 م
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رقية جمال
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح 4 مشروعات للإنتاج الحيواني بالنوبارية في البحيرة عبر الفيديو كونفرانس.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم.

ويستهدف هذا المجمع، تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة، لتكون الأسعار مناسبة وفي متناول المواطن.

كما يهدف المُجمع إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة، وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويتيح المشروع، العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، كما يضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.
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الكلمات المفتاحية

مشروعات انتاج حيواني مجمع الإنتاج الحيواني

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