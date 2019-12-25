كيم كارداشيان وزوجها يهديان ابنتهما نورث هدية غير متوقعة في عيد الميلاد



أهدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وزوجها كانيي ويست، ابنتهما نورث البالغة من العمر 6 سنوات، وهي الأكبر بين أطفالهما الأربعة، سترة من المخمل الأسود مخصصة تعود إلى مايكل جاكسون.



نشرت كيم على إنستجرام ستوري شريط فيديو للعنصر عشية عيد الميلاد.



وقالت كيم: "نورث من كبار مشجعي مايكل جاكسون حقًا، وعرفنا أنها ستحب هذا، لقد فزنا بذلك في مزاد لشركة Northie لعيد الميلاد".



وقد بيعت السترة في محاولة فائزة بقيمة 65،625 ألف دولارًا في حدث Julien's Auctions 'Icons and Idols: Rock N' Roll في نيويورك في أكتوبر.



ارتدى جاكسون هذه السترة في عام 1997، ذات مرة إلى صديقه إليزابيث تايلور في عيد الميلاد الخامس والستين، وكذلك لعرض فيلمه Ghost في مهرجان كان السينمائي الخامس والخمسين.



تنغلق السترة من الأمام وتبرز على كتفها الأيمن حجارة بيضاء ولآلئ، كما أن لديها ثلاث سلاسل معلقة من حجر الراين، وزخارف التاج على ذوي الياقات البيضاء، وشريط ساتان بورجوندي على الذراع اليمنى.



قالت كيم أن السترة تم تعديلها مؤقتًا لتتناسب مع نورث، مع خيار إطالة الجسد والأكمام أثناء نموها.



وقالت نجمة تلفزيون الواقع: "يمكن أن تنمو معها، ويمكن أن تحصل على هذا طوال حياتها، إنها ممتنة للغاية ومتحمسة للغاية".

