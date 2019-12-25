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داخل "ثلاجة الموت".. ضبط 12 طن لحوم فاسدة بالخانكة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1004) قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (12،216) طن (مقطعات لحوم، مفروم لحوم، أسماك، عجينة كفتة، كلاوي، أجزاء دواجن) معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط المدير المسئول عن مصنع "للصناعات الغذائية" بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإنتاج (240000) عبوة "مقرمشات، شيكولاتة" منتج نهائي غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية واستخدام (15،580) طن (سكر- عسل جلوكوز- كرسبي) مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر"، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالكة مخزن لتجارة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازتها (4،060) طن (زيت طعام) معبأة داخل تنكات بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لإعادة تعبئتها بداخل عبوات بدون بيانات وطرحها لجمهور المستهلكين.

- ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لقيامه بتعبئة كمية قدرها (1،200) وطن (فيليه دواجن- أجزاء دواجن) داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية -خلافًا للحقيقة- وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
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