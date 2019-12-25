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"التخطيط": ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى فيتنام بنسبة 6.7%

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
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بوابة الفجر
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قالت وزارة التخطيط والاستثمار اليوم الأربعاء إن فيتنام تلقت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.38 مليار دولار خلال 2019 بارتفاع 6.7% عنها قبل عام.

وقالت الوزارة فى بيان إن تعهدات الاستثمار الأجنبى المباشر، التى تشير إلى حجم مدفوعات الاستثمار الأجنبى المباشر فى المستقبل، زادت 7.2% فى العام إلى 38.02 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن من بين التعهدات، من المقرر استثمار 64.6% فى الصناعات التحويلية والمعالجة، بينما ستذهب 10.2% إلى العقارات.

وكوريا الجنوبية هى المصدر الأكبر لتعهدات الاستثمار الأجنبى المباشر فى الفترة، وتليها هونج كونج وسنغافورة.

 
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