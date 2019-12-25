Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الخدمة الوطنية": مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم يوفر 4200 فرصة عمل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يقوم بتنفيذ 9 مجمعات ماشية أخرى جار تنفيذها في عدة مواقع بمحافظات الوادي الجديد والمنوفية والبحيرة والفيوم ومطروح، بإجمالي طاقة استيعابية 54 ألف رأس ماشية للتربية من سلالة اللحم، و19 ألف رأس ماشية لإنتاج الألبان.

وأضاف "أمين"، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، بالفيوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن هناك مجزران آليان يتم إنشاؤهما في سفاجا والنوبارية وسيتم الانتهاء منهما أبريل وأكتوبر 2020، منوهًا إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف رأس ماشية أواخر 2020 بتكلفة 20 مليار جنيه.

وأوضح أن مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، بالفيوم يوفر نحو 4200 فرصة عمل مباشرة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم.

ويستهدف هذا المجمع، تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة، لتكون الأسعار مناسبة وفي متناول المواطن.

كما يهدف المُجمع إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة، وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

ويتيح المشروع، العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، كما يضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ ساعة

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 15 ساعة

تعطيل الدراسة في بعض المناطق بسبب الأحوال الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

رونالدو يجهز مفاجأة لميسي في 2020

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

10:29 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

11:19 ص

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

06:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status