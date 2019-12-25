"الخدمة الوطنية": مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم يوفر 4200 فرصة عمل

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يقوم بتنفيذ 9 مجمعات ماشية أخرى جار تنفيذها في عدة مواقع بمحافظات الوادي الجديد والمنوفية والبحيرة والفيوم ومطروح، بإجمالي طاقة استيعابية 54 ألف رأس ماشية للتربية من سلالة اللحم، و19 ألف رأس ماشية لإنتاج الألبان.



وأضاف "أمين"، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، بالفيوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن هناك مجزران آليان يتم إنشاؤهما في سفاجا والنوبارية وسيتم الانتهاء منهما أبريل وأكتوبر 2020، منوهًا إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف رأس ماشية أواخر 2020 بتكلفة 20 مليار جنيه.



وأوضح أن مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، بالفيوم يوفر نحو 4200 فرصة عمل مباشرة.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم.



ويستهدف هذا المجمع، تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة، لتكون الأسعار مناسبة وفي متناول المواطن.



كما يهدف المُجمع إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة، وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.



ويتيح المشروع، العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، كما يضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.

