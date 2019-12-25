أخبار البورصة المصرية .. تابعة لـ "السويدي إلكتريك " توقع عقد في مدغشقر قيمته 6.7 مليون دولار





أخبار البورصة المصرية





علمت البورصة المصرية اليوم أن شركة اسكرا امكوا لقياس الطاقة التابعة للسويدي إليكتريك ،قد وقعت عقد توريد 485 ألف عداد ذكي لصالح شركة الكهرباء والمياه في مدغشقر بقيمة 36.7 مليون دولار.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن مدة تنفيذ العقد سوف تكون 3 سنوات من تاريخ التوقيع، والذي تم بالأمس الثلاثاء .





وتعد ملكية اسكرا ارامكو مملوكة بنسبة 99% للسويدي إاليكتريك.





وجققت السويدي أرباحاً خلال أول 9 شهور من 2019 بلغت نحو 2.78 مليار جنيه ، مقابل أرباح بلغت 3.57 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 34.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 30.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 831.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.16 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018.





ويبلغ عدد أسهم السودي إليكتريك في البورصة المصرية نحو2.1 مليار سهم، القيمة الأسمية للسهم 1 جنيه.