Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. تابعة لـ "السويدي إلكتريك " توقع عقد في مدغشقر قيمته 6.7 مليون دولار

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:32 ص
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية 

علمت البورصة المصرية اليوم أن شركة اسكرا امكوا لقياس الطاقة التابعة للسويدي إليكتريك ،قد وقعت عقد توريد 485 ألف عداد ذكي لصالح شركة الكهرباء والمياه في مدغشقر بقيمة 36.7 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن مدة تنفيذ العقد سوف تكون 3 سنوات من تاريخ التوقيع، والذي تم بالأمس الثلاثاء .

وتعد ملكية اسكرا ارامكو  مملوكة بنسبة 99% للسويدي إاليكتريك.

وجققت السويدي أرباحاً خلال أول 9 شهور من 2019 بلغت  نحو 2.78 مليار جنيه ، مقابل أرباح بلغت 3.57 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. 

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 34.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 30.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018. 

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 831.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.16 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

ويبلغ عدد أسهم السودي إليكتريك في البورصة المصرية نحو2.1 مليار سهم، القيمة الأسمية للسهم 1 جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الان مصر الـ8 آلف

أخبار تهمك

رونالدو يجهز مفاجأة لميسي في 2020

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 22 ساعة

مصر تقدم "صياغة بديلة" لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 20 ساعة

تعطيل الدراسة في بعض المناطق بسبب الأحوال الجوية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

تابعة للسويدي إليكتريك توقع عقداً مع نقل الكهرباء بـ 1.7 مليار جنيه

"السويدي للتجارة" توقع عقداً بـ 550 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات ببورسعيد

"السويدي للتجارة والتوزيع" توقع عقدأً بـ 445 مليون جنيه لإنشاء محطات محولات

أخبار البورصة .."السويدي إليكتريك" توقع عقداً بـ 365 مليون جنيه لتنفيذ أعمال بالعاصمة الأدارية

أخبار البورصة .. بنسبة 0.38% بنك فيصل يستحوذ على حصة بنك مصر في المصرية للتأمين

أخبار البورصة .. أرباح السويدي إليكتريك تتراجع 22% في 9 شهور

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

06:20 ص

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

09:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status