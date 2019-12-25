أخبار البورصة المصرية .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية

أخبار البوصة المصرية





إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاربعاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات العرب، و قفز امؤشر الرئيسي بنسبة 0.21% لمستوي 13834.6 نقطة.





مؤشرات البورصة المصرية





وفي الساعة 10:12 ، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.21 بالمائة عند مستوى 13834.6 نقطة وتابعة في الصعود مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.03 بالمائة عند 526.5 نقطة، وزاد كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 0.08 بالمائة عند مستوى 1385.1 نقطة.



وصعد المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 0.13 بالمائة عند مستوى 1947.4 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وقفزت قيمة التداول بالبورصة المصرية مع بداية التعاملات ، حيث سجلت نحو 2.6 مليون جنيه، موزعاً على 730مليون سهم، من خلال 151 ألف صفقة.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب للشراء بنحو87.8 ألف جنيه، فيما اتجه المصريين والأجانب للبيع بصافي 61.9 ألف جنيه و25.9ألف جنيه على التوالي





أخبار البورصة المصرية الثلاثاء 24-12-2019





إختتمت المؤشرات الرئيسية تداولات أمس منتصف الأسبوع على تراجع جماعى ، و الذى جاء بتراجع بقيم التداول التى سجلت 383 مليون جنيه منها 176 مليون تداولات على 3 اسهم فقط ، التحارى الدولى وابن سينا فارما و كريدى اجريكول ، ليغلق الرئيسى على تراجع بـ 0.7% عند 13805 نقطة ، فيما اغلق السبعينى عند 526.42 نقطة متراجعا بـ 0.31% ، لتستمر المؤسسات الاجنبية على سياستها الشرائية مقابل إستمرار جنى الأرباح للمؤسسات المحلية و العربية ، فيما انتقلت العدوى للأفراد الذين اتجهوا للبيع الخفيف على أسهم السبعيني بعد عدة جلسات من الصعود الذى سيطر عليه التجارى الدولى أخر جلستين بعد وصوله لمنطقة الـ 83.5 جنيه ، ليغلق رأس المال السوقى تداولات الثلاثاء فاقدا 4.672 مليار جنيه مسجلا 697.045 مليار جنيه.