Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البوصة المصرية 

إستهلت البورصة المصرية  تعاملات جلسة اليوم الاربعاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات العرب، و قفز امؤشر الرئيسي بنسبة 0.21% لمستوي 13834.6 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية

وفي الساعة 10:12 ، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.21 بالمائة عند مستوى 13834.6 نقطة وتابعة في الصعود  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.03 بالمائة عند 526.5 نقطة، وزاد كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 0.08 بالمائة عند مستوى 1385.1 نقطة.

وصعد المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 0.13 بالمائة عند مستوى 1947.4 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وقفزت قيمة التداول بالبورصة  المصرية مع بداية التعاملات ، حيث سجلت  نحو 2.6 مليون جنيه، موزعاً على 730مليون سهم، من خلال 151 ألف صفقة.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب للشراء بنحو87.8 ألف جنيه، فيما اتجه  المصريين والأجانب للبيع بصافي 61.9 ألف جنيه و25.9ألف جنيه على التوالي

أخبار البورصة المصرية الثلاثاء 24-12-2019

إختتمت المؤشرات الرئيسية تداولات أمس منتصف الأسبوع على تراجع جماعى ، و الذى جاء بتراجع بقيم التداول التى سجلت 383 مليون جنيه منها 176 مليون تداولات على 3 اسهم فقط ، التحارى الدولى وابن سينا فارما و كريدى اجريكول ، ليغلق الرئيسى على تراجع بـ 0.7% عند 13805 نقطة ، فيما اغلق السبعينى عند 526.42 نقطة متراجعا بـ 0.31% ، لتستمر المؤسسات الاجنبية على سياستها الشرائية مقابل إستمرار جنى الأرباح للمؤسسات المحلية و العربية ، فيما انتقلت العدوى للأفراد الذين اتجهوا للبيع الخفيف على أسهم السبعيني بعد عدة جلسات من الصعود الذى سيطر عليه التجارى الدولى أخر جلستين بعد وصوله لمنطقة الـ 83.5 جنيه ، ليغلق رأس المال السوقى تداولات الثلاثاء فاقدا 4.672 مليار جنيه مسجلا 697.045 مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الـ8 آلف

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

رونالدو يجهز مفاجأة لميسي في 2020

منذ 43 دقيقة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

تعطيل الدراسة في بعض المناطق بسبب الأحوال الجوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

منذ ساعتين

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

مصر تقدم "صياغة بديلة" لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد بنسبة 0.88% في مستهل جلسة الثلاثاء

جلسة المستهل ..إرتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم الأربعاء

جلسة المنتصف .. مبيعات "المصريين" تدفع مؤشر البورصة الرئيسي لتخطي مستوي الـ 15 ألف نقطة

البورصة تربح 19.8 مليار جنيه بعد مرور نصفة ساعة من بدء جلسة التداول

البورصة تربح 2.7 مليار جنيه في الدقائق الأولي من تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات اليوم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

06:20 ص

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

09:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status