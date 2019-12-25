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حبس شادي سرور 15 يومًا للتحقيق في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
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شادي سرور
شادي سرور
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس الثلاثاء، حبس اليوتيوبر الشهير شادي سرور 15 يومًا، وذلك على ذمة القضية رقم 488 حصر أمن دولة عليها، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضم القضية رقم 488 العديد من الشخصيات الشهيرة من أبرزهم: "كمال خليل وحازم حسني وحسن نافعة وماهينور المصري، وإسراء عبدالفتاح وخالد داوود وعمرو إمام، بالإضافة إلى حسام الصياد والصحفية سولافة مجدي".
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