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بالدقيقة.. تأخيرات القطارات بجميع خطوط السكك الحديد اليوم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، والتي تتسبب في حدوثها استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

لتصبح التأخيرات كما يلي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

ومن جانبها تعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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