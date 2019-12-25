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شجرة الزينة البيضاء.. أبرز مظاهر احتفال كيم كارداشيان بالكريسماس هذا العام (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:24 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة لها تكشف من خلالها عن مظاهر احتفالها بعيد الكريسماس لهذا العام.
ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه الصورة التي لم تنشرها كيم على صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، ولكن نشرتها على الصفحة الرسمية لماركة الملابس الداخلية الخاصة بها والمعروفة باسم SKIMS.
وأوضحت الصحيفة أن كيم قررت استغلال مناسبة الكريسماس، لنشر لقطات ترويجية لها جديدة، ولماركة ملابسها الخاصة.
وكانت ترتدي كيم في الصورة التي نشرتها، ملابس من هذه الماركة، ومن خلفها شجرة كريسماس بيضاء عملاقة.
يذكر أن ليلة عيد الميلاد تصادف ليلة يوم أمس 24 ديسمبر من كل عام، وذلك لدى الطوائف المسيحية الغربية، وفي حين تصادف هذه الليلة يوم 6 يناير لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وهي الليلة قبل عيد الميلاد.

شجرة الزينة البيضاء.. أبرز مظاهر احتفال كيم كارداشيان بالكريسماس هذا العام (صور)
شجرة الزينة البيضاء.. أبرز مظاهر احتفال كيم كارداشيان بالكريسماس هذا العام (صور)
شجرة الزينة البيضاء.. أبرز مظاهر احتفال كيم كارداشيان بالكريسماس هذا العام (صور)
شجرة الزينة البيضاء.. أبرز مظاهر احتفال كيم كارداشيان بالكريسماس هذا العام (صور)
شجرة الزينة البيضاء.. أبرز مظاهر احتفال كيم كارداشيان بالكريسماس هذا العام (صور)
شجرة الزينة البيضاء.. أبرز مظاهر احتفال كيم كارداشيان بالكريسماس هذا العام (صور)
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