موعد مباراة سموحة والجونة اليوم الأربعاء 25/12/2019 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد نادي سموحة لمواجهة نظيره نادي الجونة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة سموحة والجونة اليوم في الدوري المصري وملعب اللقاء





وستلعب مباراة نادي سموحة ضد نظيره نادي الجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد الإسكندرية.





القنوات الناقلة لمباراة سموحة والجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز





وستذاع مباراة نادي سموحة ضد نظيره نادي الجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق محمد اليوشي وعلى قناة "تايم سبورتس".





تشكيل سموحة المتوقع اليوم ضد الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز





حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، محمد كوفي، شريف رضا، محمد الترهوني.

خط الوسط: أحمد حمص، يوسف ديوب، ناصر ماهر، خالد محمد.

الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا.





ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز





ويتواجد نادي سموحة في المركز السادس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الـ ممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق السكندري حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي الجونة في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 9 مباريات خاضها هو الأخر حتى الآن في الدوري.