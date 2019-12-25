Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري المصري

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
Advertisements
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
Advertisements
اقتربت منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز من الانتهاء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر بأخر أربع مباريات متبقية في الجولة عقب انتهاء مباراة الزمالك والإنتاج الحربي أمس الثلاثاء.

نتيحة مبارة الزمالك والإنتاج الحربي أمس

وانتهت المباراة التي جمعت بين ناي الزمالك ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي بالتعادل السلبي أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الأمس

وبنتيجة مباراة اليوم يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي الزمالك إلى 15 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يصل رصيد نادي الإنتاج الحربي إلى 15 نقطة أيضا في المركز الخامس.

متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري

ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- "عبد الله السعيد" بيراميدز 8 أهداف
2- "محمد شريف" ‘نبي 7 أهداف
3- "حسام حسن" سموحة 5 أهداف
4- "محمد سالم" المقاولون العرب 5 أهداف
5- "وليد سليمان" الأهلي 5 أهداف
6- "عمر الحلواني" حرس الحدود 4 أهداف
7- "محمود رزق" الاتحاد السكندري 4 أهداف
8- "أوميد أوكري" أسوان 4 أهداف
9- "رمضان صبحي" الأهلي 4 أهداف
10- "أحمد رفعت" الاتحاد السكندري 3 أهداف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدافي الدوري المصري اليوم هدافي الدوري المصري الممتاز عبد الله السعيد جدول هدافي الدوري المصري جدول ترتيب الدورى المصرى الدوري المصري اليوم الـ8 آلف

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 14 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: كهربا يُشعل أزمة بالقلعة الحمراء.. وحسم الصفقة الشتوية الثانية.. وفايلر يطرد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

هل يعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسراً أمام الإنتاج بسبب مرتضى منصور؟ اللائحة تجيب

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ ساعتين

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

موضوعات متعلقة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري الممتاز

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل الزمالك وسموحة أمس 20/12/2019

موعد مباراة الأهلي القادمة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

04:50 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status