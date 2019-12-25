اقتربت منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز من الانتهاء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر بأخر أربع مباريات متبقية في الجولة عقب انتهاء مباراة الزمالك والإنتاج الحربي أمس الثلاثاء.





نتيحة مبارة الزمالك والإنتاج الحربي أمس





وانتهت المباراة التي جمعت بين ناي الزمالك ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي بالتعادل السلبي أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الأمس





وبنتيجة مباراة اليوم يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي الزمالك إلى 15 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يصل رصيد نادي الإنتاج الحربي إلى 15 نقطة أيضا في المركز الخامس.





متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز





ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





ترتيب هدافي الدوري المصري





ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:





1- "عبد الله السعيد" بيراميدز 8 أهداف

2- "محمد شريف" ‘نبي 7 أهداف

3- "حسام حسن" سموحة 5 أهداف

4- "محمد سالم" المقاولون العرب 5 أهداف

5- "وليد سليمان" الأهلي 5 أهداف

6- "عمر الحلواني" حرس الحدود 4 أهداف

7- "محمود رزق" الاتحاد السكندري 4 أهداف

8- "أوميد أوكري" أسوان 4 أهداف

9- "رمضان صبحي" الأهلي 4 أهداف

10- "أحمد رفعت" الاتحاد السكندري 3 أهداف