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مفاجأة صادمة لجماهير ريال مدريد في الشتاء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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ينوي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لمفاجأة صادمة لجماهير وعشاق الفريق المدريدي وذلك بعد اقتراب الميركاتو الشتوي، وفي ظل مستوى الفريق الذي يتحسن في الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن زيدان ينوي عدم التعاقد مع أي لاعب في الشتاء، ويـريد إعطاء بعض الفرص للاعبين الذين لم يشاركوا حتى الآن مع الفريق بشكل أساسي هذا الموسم.

ويأمل المدرب الفرنسي في إعطاء الفرصة لثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز في الفترة المقبلة بعد اقتراب عودة الكولومبي من الإصابة وأيضا بعد مردود بيل الجيد في المباريات الماضية.

وسيعتمد زيدان على لوكا يوفيتش خاصة بعد عدم خوضه للمباريات بصفة مستمرة، والاعتماد بشكل أساسي على اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الملكي.

وكان يرغب مدرب ريال مدريد في ضم بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن باتت كل المحاولات بسم اللاعب بالفشل بسبب تمسك اليونايتد باللاعب وإعلان عدم رحيله في الميركاتو.

وجاء مستوى فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد بالمفاجاة السعيدة لزيدان، حيث يقدم اللاعب الشاب مستويات جيدة للغاية جعلت المدرب الفرنسي يعتمد عليه بشكل أساسي على الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش.

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