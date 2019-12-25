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أكبر معمر في مصر عن صحة زوحته: "زي لاعيبة الكورة" (فيديو)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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كشف سالم الأخرسي، أكبر معمر في مصر عمره 104 أعوام، عن حالته الصحية، مؤكدا أنه بصحة جيدة، مشيرا إلى أن لديه 3 أولاد، و6 أحفاد ذكور و5 بنات، وأصغرهم في الصف الثالث الابتدائي.

وأوضح "الأخرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه كان يعمل في زراعة الأرض طيلة حياته، لافتَا إلى أنه لا يشرب شيشة الآن، ويحتسي القهوة فقط.

وأشار أكبر معمر في مصر، إلى أنه تزوج أربع مرات فقط، موضحا أن عمر زوجته الحالية 80 عامًا، معقبً:" صحتها الحمد لله زي لاعيبة الكورة".

ولافت إلى أنه حضر الملك فؤاد والملك فاروق، والرئيس محمد نجيب، وصولًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا: "حضرت الرؤساء كلهم، وربنا يبارك لينا في الرئيس السيسي، ويطرح فيه البركة".

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سيد على سالم الاخرسي اكبر معمر في مصر

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